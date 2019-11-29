Занзибар, Танзания, , 12:05 — REGNUM Представитель Программы развития ООН в Танзании Кристин Мусиси высоко оценила скорость экономического роста Занзибара. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление Мусиси во время ее личной встречи с президентом Занзибара.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим парламентом, президентом и законодательством.

По словам Мусиси, во время нахождения на посту президента Занзибара Мохаммеда Шейна в организации отметили масштабные экономические перемены на острове. Среди них — инновации во всех сферах, борьба с бедностью и увеличение эффективности управления.

Она отметила, что Программа развития ООН продолжит оказывать поддержку Занзибару в реализации различных программ развития.

Кроме того, по мнению Мусиси, в последнее время правительство Занзибара особенно успешно реализует социальные программы, такие как новации в сфере здравоохранения, образования, водоснабжения, а также программы по борьбе со СПИДом.

Со своей стороны, президент Шейн поблагодарил Программу развития ООН и другие агентства организации объединенных наций за оказываемую помощь, отметив, что экономика Занзибара продолжает укрепляться благодаря совместной работе Революционного правительства, граждан и представителей организаций развития, таких как Программа развития ООН.