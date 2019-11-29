Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM Региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) ООО «Нижэкология-НН» подала 18 исков, ответчиком по которым выступает администрация Нижнего Новгорода. Общая сумма исковых требований по заявлениям компании составляет около 1,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ни одно из заявлений пока не принято арбитражным судом к рассмотрению. Суть претензий не раскрывается. В качестве третьего лица в деле участвует министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, «мусорная» реформа стартовала в регионе 1 января 2019 года. В первую зону — «Новоигумновскую» — попал Нижний Новгород (кроме Сормовского района), Дзержинск и Володарский район. Её обслуживает ООО «Нижэкология-НН», а тариф составляет 665,67 рубля за кубометр (с учётом НДС). Всего область поделена на девять зон, которые обслуживает соответствующее число регоператоров.