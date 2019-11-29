Москва, , 11:59 — REGNUM Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила продлить продажу российского вина с 23:00 до полуночи, сообщают 29 ноября «Известия».

По данным издания, соответствующее предложение АКОРТ направила в правительство РФ, Министерство финансов, Госдуму и Совет Федерации.

В ассоциации считают, что изменения регламента необходимы для поддержки российских напитков. Также данная инициатива снизит нелегальные продажи алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что импорт винодельческой продукции в России достигает 60% и закон о господдержке виноделия и виноградарства должен обеспечить замещение этой продукции отечественным вином.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о виноградарстве и виноделии, который устанавливает правила мер господдержки для отрасли виноградарства и виноделия РФ, которые должны обеспечить высокое качество российского вина.

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