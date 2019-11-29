Волгоград, , 12:26 — REGNUM С 1 января 2020 года волгоградским пенсионерам поднимут пенсию на 6,6%, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ. Денежную прибавку порядка 600 тысяч неработающих граждан Волгоградской области.

Индексация страховых пенсий с 1 января 2020 года будет произведена по уровню выше инфляции. Таким образом, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. В результате, средний размер страховой пенсии с учётом фиксированной выплаты в 2020 году, составит 14 530 рублей.

В ПФ уточнили, что прибавка будет зависеть от размера страховой пенсии конкретного пенсионера. В среднем размер увеличения страховых пенсий в Волгоградской области составит 900 рублей.