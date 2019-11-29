Москва, , 11:52 — REGNUM В том, что бизнес в России сейчас стало ввести сложнее, чем в девяностые годы, виноваты сами бизнесмены, «а не Путин», — считает доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский. Комментируя данные социологического опроса на своих интернет-ресурсах, он иронично пояснил:

«Полностью согласен с постаревшими бизнесменами (молодой и средний возраст 90-е не знает). Жизнь у них была шоколадной. В 90-е главное было решить вопрос с крышей, причём сапоги в качестве таковой не рассматривались в принципе. Бандосы много, конечно, не брали, но могли запросто лишить квартиры, тачки, доли в предприятии. По понятиям, само собой. Со стрелкой и прочими пирогами.

В 90-е можно было кинуть банк или вкладчиков, обналичить под пару процентов, платить минимальные налоги (для виду), впаривать народу всякую туфту под видом качественной продукции, сесть на «тему» и целенаправленно собирать бабло, а потом кидануть кредиторов, списав все на директора-лоха.

Да много всего можно было. Хоть бухим за рулем ездить. Сотка баксов и дальше поехал. Один знакомый за вечер раздал $450, за недостающим полтинником гаишники с ним до дома ехали. А герыч? А проститутки вдоль Тверской, на Садовом или Ленинградке? А круглосуточные ларьки с палёнкой? А «МММ» с «Чарой»? А чёрные вторники или дефолт? А трупы на улицах после неудачных «споров»? Свобода, не то что сейчас.

Лютует «кровавый режым». Хотя нет: «режым», может, и лютует, но вас, дорогие коррупционные посредники, распильщики, обнальщики и прочие «успешные» предприниматели, точно списали в утиль. Точнее, вы сами себя списали, а теперь плачетесь. Дела у вас лучше уже не будут. Никогда. И виноваты в этом только вы, а не Путин. Он на вас больше 15 лет глаза закрывал, вот вы и решили, что беспредел — это норма».

Напомним, о том что бизнес в России сегодня вести сложнее, чем в 90-х годах, выяснилось по итогам опроса предпринимателей, который провели PwC и НАФИ. Раньше бизнесмены боялись убийства и угроз семье, а сейчас — тюрьмы и потери репутации, пишет РБК.