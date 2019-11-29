Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Газопровод «Сила Сибири» готов к началу поставок газа в Китай. Об этом заявил 29 ноября заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов, выступая на конференции в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что «Сила Сибири» — самый крупный инвестиционный проект Газпрома и, вероятно, крупнейший в мире с учетом его российской и китайской частей. Газопровод полностью готов и ждёт запуска поставок.

Газопровод введут в эксплуатацию на следующий неделе, добавил Маркелов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле не исключили, что президент РФ Владимир Путин примет участие в запуске «Силы Сибири» в режиме телемоста.

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