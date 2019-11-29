Москва, , 11:41 — REGNUM Слушания по жалобе Газпрома на арест активов компании в Люксембурге пройдут в январе 2020 года. Об этом говорится в отчете Газпрома за третий квартал.

«Несмотря на отсутствие вручения этого решения ПАО «Газпром», общество обжаловало это решение. Слушания по жалобе ПАО «Газпром» запланированы на январь 2020 года», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Стокгольмского арбитража в рамках транзитного контракта Газпром должен выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл, из них 2,1 млрд долл зачислены арбитражем в счет задолженности «Нафтогаза» по оплате за газ полученного в 2014—2015 годах.

Процесс принудительного исполнения решения арбитража происходит в нескольких юрисдикциях: США, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, Люксембурге.