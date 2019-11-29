Сантьяго, , 14:03 — REGNUM Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (CEPAL) заявила, что к концу 2019 года в Латинской Америке за черту бедности опустятся ещё 6 млн человек. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В докладе CEPAL «Общественная панорама Латинской Америки» конкретизируется, что в абсолютных показателях число нищих в регионе вырастет с 66 до 72 млн, а бедных — со 185 до 191 млн.

В качестве наиболее уязвимых групп населения, больше всех рискующих оказаться в нищете, обозначены женщины, дети, подростки, представители коренных народностей, жители сельской местности и безработные.