Самара, , 12:02 — REGNUM Подрядную организацию по ремонту дорог в Самарской области оштрафовали на 150 тысяч рублей за срыв сроков окончания работ. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба областной прокураторы.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно государственному контракту ООО «Больверк» должно было завершить работы по ремонту автомобильных дорог «Урал» — Исаклы — Шентала и Исаклы — Багряш до 31 июля 2019 года.

В указанный срок работы завершены не были.

По данному факту прокуратура Исаклинского района Самарской области внесла представление в адрес руководства компании. В результате, работы были завершены в полном объеме, а виновные лица наказаны.

Кроме этого, в отношении подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Организация была оштрафована на 150 тысяч рублей.