Москва, , 11:38 — REGNUM В октябре 2019 года седан Volkswagen Polo занял первое место по продажам среди европейских легковых машин в России. Об этом 29 ноября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За месяц российские автолюбители купили 4512 моделей Polo. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.

Вторую строчку данного списка занимает кроссовер модели Volkswagen Tiguan. За отчётный период продажи этой модели составили 3946 экземпляров, что на 39% выше продаж октября 2018 года.

Тройку лидеров замыкает французская модель Renault Duster. В октябре российские покупатели приобрели 3550 таких автомобилей.

Четвёртое и пятое места заняли Skoda Rapid (3223 ед.) и Renault Sandero (2931 ед).

Кроме того, в десятку самых популярных в октябре 2019 года европейских машин попали: Skoda Kodiaq (2393 ед.), Renault Kaptur — (2208 ед.), Skoda Octavia (1914 ед.),(Renault Arkana 1723 ед.) и Mercedes-Benz E-Класса (857 ед.).

Напомним, в ноябре текущего года большинство комплектаций седана Volkswagen Polo выросли в цене на 22 тыс. рублей. При этом цена базовой модификации автомобиля увеличилась на 20 тыс. рублей.

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