Симферополь, , 11:22 — REGNUM С 1 января 2020 году владельцы маленьких отелей и других небольших мест размещения в Крыму смогут воспользоваться налоговыми льготами, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко пояснил, что «закон позволяет с 1 января 2020 года предоставлять налоговые каникулы вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям — собственникам малых отелей и гостевых домов, включенным в реестр». Добавим, что крымский парламент уже высказал свое одобрение по этому законопроекту.

Правительство старается разными способами облегчить жизнь собственникам небольших отелей: помимо каникул, законодатели предлагают узаконить их деятельность и вывести гостиничный бизнес из серо зоны экономики.