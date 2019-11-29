Москва, , 11:17 — REGNUM В России появятся памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». В обращение монеты Центробанк РФ выпускает 29 ноября, сообщается на сайте регулятора.

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Монеты выпускаются в четырёх вариантах: серебряная номиналом 3 рубля, серебряная номиналом 25 рублей, золотая номиналом 50 рублей и из недрагоценного металла номиналом 10 рублей.

Тираж серебряной монеты к 75-летию Великой Победы номиналом 3 руб. составит 3 тыс. штук, номиналом 25 руб. — 1,5 штук, номиналом 50 руб. — 1 тыс. штук, номиналом 10 руб. — 5 млн штук.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появились памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». В обращение монеты «Дед Мороз и лето» ЦБ РФ выпустил 5 ноября.

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