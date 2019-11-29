Уфа, , 11:19 — REGNUM 83 млн рублей дополнительно выделят в Башкирии на процедуру ЭКО в следующем году. Об этом 29 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети.

По его словам, в регионе предусмотрена государственная поддержка на ЭКО, но этих средств явно не достаточно.

В 2019 году в Башкирии ЭКО воспользовались 2025 женщин. А в следующем году, благодаря этой процедуре, свет увидят около трех тысяч новорожденных, что на 650 детей больше в сравнении в текущим периодом.

Глава Башкирии отметил, что в республике планируется и далее развивать ЭКО, а очередь на процедуру будет сокращена с трех тысяч женщин до нуля.

«Настроение по итогам этого совещания — великолепное, как будто сам снова стал отцом!)))», — сообщил Радий Хабиров в социальной сети.

Напомним, что 29 ноября в правительстве Башкирии проходит очередное оперативное совещание с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств.