Берлин, , 11:13 — REGNUM Самой покупаемой моделью кроссовера в Европе в октябре стал Volkswagen Golf. Об этом сообщает исследовательская компания JATO Dynamics.

Всего за месяц в Европе было приобретено 34 362 модели Volkswagen Golf, что на 6,4% больше, чем год назад.

Вторую строчку рейтинга самых покупаемых в Европе кроссоверов занимает модель Renault Clio. Продажи этой модели составили 19 576 машин, что на 17,4% меньше прошлогоднего уровня. Тройку лидеров замыкает немецкая модель Volkswagen Polo с результатом продаж 19 225 единиц. Этот результат на 7,8% меньше, чем в 2018 году.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно кроссоверы Ford Fiesta (18 919 ед.) и Volkswagen Tiguan (18 543ед.).

Кроме того, в европейский список самых продаваемых кроссоверов вошли: Toyota Yaris (18 280 ед.), Renault Captur (17 850 ед.), Peugeot 208 (17 746 ед.), Citroen C3 (17 698 ед.) и Skoda Octavia (17 608 ед.).

Напомним, в сентябре текущего года российские автолюбители приобрели 9560 машин бренда Volkswagen, что на 2% больше, чем было куплено в сентябре 2018 года.

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