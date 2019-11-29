Москва, , 11:04 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, в Москве открылись ещё восемь экспозиций планировки кварталов реновации жилья, сообщили в Стройкомплексе.

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Экспозиции открылись в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево и будут работать до 5 декабря.

Разработчики проектов реновации расскажут, что планируется создать для участников программы реновации. Например, в кварталах реновации появятся школы, детсады, поликлиники и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября, в Москве открылись экспозиции по нести проектам планировки территорий по программе реновации.

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