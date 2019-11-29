Анадырь, , 11:26 — REGNUM От жителей и компаний Чукотки поступило девять заявок на соискание премии «Звезда Дальнего Востока», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в конкурсе 9 номинаций, Чукотский автономный округ заявился на семь из них.

По информации пресс-службы правительства округа, в номинации «Лучший работодатель» участвует ООО «Берингпромуголь», в номинации «Иностранный инвестор» — Tigers Realm Coal, в двух номинациях «Бизнес действие» и «Развитие территории» заявились «Алеут» с проектом «Организация производства и ремонта алюминиевых лодок в Анадыре» и «Кутх Тревел» с проектом развития туристической отрасли в округе.

Проявили активность и предприниматели Чукотки. Ими представлены проекты в номинациях «Лучший гектар» и «Молодые львы», «Тепличный комплекс в Анадыре» и «Организация точки общественного питания «Мясоточка».

В номинации «Открытость» участвуют местные СМИ ГТРК «Чукотка» и газета «Крайний Север».

Конкурсной комиссии предстоит определить трёх финалистов в каждой из номинаций — их пригласят в Москву, где 12 декабря в рамках «Дней Дальнего Востока» вручат премии.

Как сообщало ИА REGNUM, общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится уже третий год в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве».