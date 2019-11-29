Хасавюрт, Дагестан, , 11:17 — REGNUM Индустриальный швейный парк построят в дагестанском городе Хасавюрте для создания экономически рентабельных швейных производств. На будущую площадку планируется привлечь всех швейников региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства промышленности и энергетики республики.

Накануне, 28 ноября, состоялась встреча заместителя главы ведомства Батыра Эмеева с представителями швейной отрасли Дагестана. Замминистра отметил, что в настоящее время в регионе производится мужская, женская и детская одежда, национальная и спецодежда, постельные принадлежности и т. д.

По словам Эмеева, подавляющая часть швейников республики осуществляет деятельность в Хасавюрте и на территории Хасавюртовского районе.

«Чтобы создать экономически рентабельные швейные производства, мы намерены локализовать в Хасавюрте индустриальный швейный парк с привлечением всех швейников, в первоочередном порядке находящихся сегодня «в тени», — сказал замминистра.

Он уверен, что такая бизнес-модель представляется целесообразной как с социальной, так и экономической точки зрения. Он также подчеркнул, что данная работа проводится в рамках «обеления» экономики Дагестана.

Кроме того, представители министерства совместно с швейниками сформировали «мануфактурный союз» и определили его лидера и членов инициативной группы. Ассоциация, как отмечается, будет связывать представителей швейного бизнеса и органов власти в целях решения проблем отрасли.