Оренбург, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области отмечено сокращение реальных среднедушевых доходов населения, сообщает Оренбурсгтат.

В январе-сентябре 2019 года среднедушевые денежные доходы оренбуржцев составили 23 356,4 рубля в месяц. Реальные располагаемые денежные доходы снизились на 1,4% по сравнению с показателем за девять месяцев 2018 года.

В 2019 году в струтуре доходов населения на фоне роста доли оплаты труда (на 0,9%), доли доходов от предпринимательской деятельности (на 0,1%) произошло снижение доли соцвыплат (на 0,9%), а также доходов от собственности (на 0,1%).