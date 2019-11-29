Сеул, , 10:56 — REGNUM Южнокорейская сеть ресторанов общественного питания KyoСhon 1991 появится на Тайване. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 29 ноября представители южнокорейской компании Kyochon F&B подписали меморандум о выходе на рынок Тайваня с представителями компании Nan Ren Hu Entertainment.

«На Тайване хорошо развит туризм и ресторанный бизнес. Мы надеемся, что Тайвань сыграет важную роль в расширении нашего бизнеса за рубежом», — сообщили представители Kyochon F&B.

Nan Ren Hu Entertainment — тайваньский туристический оператор курортов и зон отдыха.