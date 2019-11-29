Якутск, , 10:47 — REGNUM Центробанк России в арбитраж Якутии вчера, 28 ноября 2019 года, подал сразу три административных иска к страховой компании «Стерх», которая лишилась лицензии в конце октября. Все три иска — требования о привлечении к административной ответственности. Дела пока не приняты к производству, но в ноябре это не первые иски регулятора — до этого было подано 38 подобных претензий, где речь идёт о привлечении к ответственности за нарушения КоАП РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самым богатым на иски от Центробанка РФ в лице отделения — Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления было 21 ноября 2019 года. Тогда их было подано сразу 15. Ещё десяток заявлений поступило 14 ноября 2019 года, восемь — 8 ноября, по одному — 1, 13, 15 ноября, и ещё два — 19 ноября.

К примеру, в одном деле речь идёт «о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (протокол от 24.10.2019 года №СЗ-59-ЮЛ-19−24 050/1020−1». В упомянутой статье предусмотрена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением.

Напомним, лицензию у АО «Страховая компания «Стерх» регулятор отозвал 27 октября 2019 года в связи нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов, из-за чего «величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов».

Позднее выяснилось, что в этой компании были застрахованы более 100 тыс. жителей Якутии.