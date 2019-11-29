Москва, , 10:53 — REGNUM Украинская газовая компания «Нафтогаз» подала ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с российским Газпромом. Об этом 29 ноября сообщается в отчете российской компании.

«5 ноября 2019 года ПАО «Газпром» стало известно, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года», — говорится в отчете «Газпрома».

Помимо этого, в нём указывается, что российская компания занимается изучением вопросов по возможности защиты своих интересов в данном деле.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября апелляционный суд округа Свеа в Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитража и не удовлетворил апелляцию «Газпрома» в споре с украинским «Нафтогазом».