Джакарта, , 10:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прогнозирует, что экономический рост Индонезии в 2020 году составит около 5,05%, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что эта цифра ниже целевого показателя, установленного президентом в 5,3% в рамках финансового меморандума на специальной сессии парламента в августе.

Президент добавил, что экономический рост Индонезии зависит от глобальных экономических условий, которые, по прогнозам, будут ухудшаться. Некоторые факторы, которые влияют на глобальные экономические условия, включают политический кризис в Латинской Америке и Гонконге, выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) и торговую войну между США и Китаем.

По его словам, экономический рост Индонезии в настоящее время занимает третье место среди стран-членов G20 после Индии и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его не заботит запрет Европейского союза (ЕС) на индонезийское пальмовое масло.

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