Пекин, , 10:38 — REGNUM Новая железная дорога, связывающая города Дуньхуан в провинции Ганьсу на северо-западе Китая с городом Голмуд в провинции Цинхай на северо-западе Китая, будет запущена в эксплуатацию уже в декабре, сообщает 28 ноября агентство «Синьхуа».

Хайси-Монголо-Тибетский автономный округ провинции Цинхай и город Цзюцюань в провинции Ганьсу являются двумя важными точками Цинхай-Тибетской железной дороги и железнодорожной линии Ланьчжоу-Синьцзян.

Строительство линии длиной 509 км началось в декабре 2012 года. В проект было вложено 13,48 млрд юаней ($1,92 млрд). Поезда смогут двигаться по линии со скоростью 120 км/ч, сообщили в компании China Railway Qinghai-Tibet Group Co., Ltd.

Компания совместно с China Railway Lanzhou Group Co., Ltd. организовала группу для динамических испытаний новой дороги, которые необходимы перед тем, как запустить ее в эксплуатацию. Новая линия является также важной частью «Нового шелкового пути».

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