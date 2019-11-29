Воронеж, , 10:38 — REGNUM Контракт со специальным летным отрядом «Россия» (президентский авиаотряд) на ремонт самолета Ил-96−300 с номером борта 96 019 заключило Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО). Сумма контракта составляет 372,2 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки.

В соответствии с условиями контракта, Воронежскому авиазаводу к июню 2020 года предстоит провести полное техническое обслуживание борта, в том числе — ремонт шасси, замену комплектующих, отработавших свой ресурс, устранение коррозии, дефектов интерьера и т.д.

Добавим, что Ил-96−300 с номером борта 96 019 находится в специальном лётном отряде «Россия» с 2009 года, он носит имя советского и российского авиаконструктора Генриха Новожилова.

Воронежский авиазавод (ПАО «ВАСО) основан в 1932 году. Входит в транспортный дивизион ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400.