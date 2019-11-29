Маскат, , 10:37 — REGNUM Российская нефтяная компания «Зарубежнефть» может приобрести 75% в нефтяном проекте на шельфе Омана. В настоящее время переговоры о покупке доли в проекте ведутся. Об этом сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи, передаёт 29 ноября портал UrduPoint.

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Министр отметил, что Оман изучает возможность участия российской компании в разработке Оманского шельфового нефтяного блока и в ближайшее время примет решение. Бен Хамад ар-Румхи добавил, что этот блок довольно большой, но добыча в настоящее время достигает от 3 тыс. до 5 тыс. баррелей в день. Поэтому «Зарубежнефть» должна будет провести дополнительную разведку запасов.

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«Зарубежнефть» может получить долю [в блоке] до 75%, Oman Oil Company — до 25%», — уточнил министр.