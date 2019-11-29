Мурманск, , 10:31 — REGNUM Советники губернатора Мурманской области и спикера областной думы будут получать зарплату. После бурных обсуждений соответствующие поправки в региональные законы приняли местные депутаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос, главным образом, вызвали зарплаты советников губернатора. Согласно документам, годовое содержание одного советника губернатора обойдётся бюджету в 4,8 млн рублей. По мнению представителей оппозиционных фракций, такие траты из бюджета не оправданы, поскольку должность советника не предполагает ответственности.

Против выступили представители трёх парламентских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Тем не менее, решением большинства (19 голосов «за» и 6 — «против») поправки были приняты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области сформирована новая структура регионального правительства. По решению губернатора созданы новые министерства, а часть ведомств, напротив, будет ликвидирована.