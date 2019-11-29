Лондон, , 10:24 — REGNUM На прошедших торгах аукционного дома Silverstone Auction в Великобритании был продан уникальный суперкар Pagani Zonda Riviera, восстановленный после аварии. Об этом сообщается на сайте журнала «Авто.ру».

Автомобиль был куплен за 5 885 000 долларов (377,2 млн рублей).

До аварии суперкар Pagani Zonda Riviera начал свою жизнь как купе Zonda F жёлтого цвета. Однако в 2015 году машина была серьёзно повреждена в ДТП. После чего владелец машины отправил её на завод Pagani для реставрации и переработки в уникальную модификацию Riviera.

На заводе под бампер машины установили рассекатель, на крыше — воздухо­заборник, а сзади был прикреплён спойлер. Окрас кузова авто теперь бело-синий. Также на машине имеются детали из лакированного карбона.

Процесс восстановления на заводе шел до 2017 года.

Под капотом Pagani Zonda Riviera установлен 760-сильный мотор V12 рабочим объёмом 7,3 л, он агрегатируется с 6-скоростной «механикой» и задним приводом.

Напомним, на аукционе BH Auction в США выставлен на продажу один из самых дорогих Nissan в истории — модель Fairlady Z432R 1970 года. По оценкам специалистов, авто будет продано за сумму от 1 до 1,4 млн долларов.

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