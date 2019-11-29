Сеул, , 10:18 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи заморозил ключевую ставку на уровне 1,25%. Об этом сообщает KBS со ссылкой со ссылкой на представителей ЦБ.

По их словам, данное решение было принято 29 ноября в ходе заседания Комитета по денежно-кредитной политике, прошедшего под председательством главы ЦБ Ли Чжу Ёля.

Известно, что в июле и октябре текущего года Банк Кореи понижал ставку на 0,25%. В настоящее время в стране зафиксирована самая низкая ключевая ставка в истории.

Кроме того, представители Центрального банка пересмотрели прогноз темпов экономического роста страны. По мнению специалистов, в 2019 году темы роста экономики Южной Кореи составят 2,2%, а в 2020 году — 2,5%.