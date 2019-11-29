Пекин, , 10:15 — REGNUM Китай продолжает наращивать импорт мясной продукции, стремясь превысить отметку в 6 млн тонн по окончанию 2019 года, сообщили в Министерстве коммерции КНР, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Согласно расчетам, импорт свинины и сопутствующей продукции должен по итогам года превысить 3 млн тонн, сообщил пресс-секретарь Министерства коммерции Гао Фэн. Таким образом страна пытается нивелировать последствия разгула вируса африканской чумы свиней, погубившего немалое поголовья домашних свиней в стране.

Власти продолжат распечатывать запасы свинины для выравнивания спроса и предложения на внутреннем рынке страны. Напомним, что благодаря ряду действий китайских властей, цены на свинину в Китае пошли вниз после резкого взлета последних месяцев. На прошедшей неделе оптовые цены на свинину в 36 ключевых городах страны упали на 8,6%.