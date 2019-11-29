Москва, , 10:33 — REGNUM Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью. Об этом со ссылкой на Россвязь и представителей компаний сообщает 29 ноября ТАСС.

Идентификация по IMEI призвана ограничить серый импорт гаджетов и не дать мошенникам пользоваться украденными телефонами. В рамках подготовки к её введению запускается пилотный проект, который позволит протестировать различные бизнес-процессы.

Так, специалисты проверят автоматизированное взаимодействие информационных систем операторов связи и центральной базы данных.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по IMEI предполагает регистрацию в сети операторов связи только устройств с разрешенным номером. Документ был подготовлен в декабре 2018 года.