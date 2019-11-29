Гуанчжоу, Китай, , 10:03 — REGNUM Локомотив экономического развития Китая провинция Гуандун экспортировала с января по октябрь 2019 году товаров на сумму 3,5 трлн юаней ($497,7 млрд), что на 1,2% большое в годовом исчислении, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Объем внешней торговли провинции составил 5,76 трлн юаней за указанный период. Импорт просел на 6,56% в годовом исчислении — до 2,26 трлн юаней, в то время как положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 19,3%.

Экспорт механических и электрических товаров южной провинции достиг 2,41 трлн юаней за указанный период, что на 0,8% больше относительно аналогичного периода годом ранее. Торговля провинции с Европейским Союзом взлетела на 10,9% до 722,58 млрд юаней, в то время как торговля со странами АСЕАН — на 3,8% до 804,38 млрд юаней

Частные предприятия стали главным драйвером роста торговли. За десять месяцев года объем внешней торговли частный компаний из Гуандуна достиг 2,94 трлн юаней, что на 2,7% больше в годовом исчислении. Импорт потребительских товаров также продолжил расти на 18,2% до 177,48 млрд юаней, среди которых импорт сельскохозяйственной продукции вырос на 9,4%, а свинины — на 42,8%.