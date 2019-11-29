Малабо, , 10:06 — REGNUM Консенсус о продлении венского соглашения по сокращению добычи нефти достигнут странами ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

По его словам, консенсус по поводу продления есть. Действующее до конца марта 2020 года соглашение должно быть продлено до конца декабря того же года, так как ситуация на рынке вряд ли изменится, полагает министр.

Он отметил, что в декабре 2020 года станет понятна торговая политика США, так как месяцев ранее в этой стране пройдут президентские выборы. Еще один вариант — продлить сделку ОПЕК+ до конца марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, текущее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению приходятся на Россию и Саудовскую Аравию. Всего в ОПЕК+ входят 24 страны.

Читайте также: Сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2020 года, считают в Омане