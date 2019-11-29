Москва, , 09:54 — REGNUM Нефть марки Brent закрылась вблизи дневных максимумов на торгах 28 ноября, расположившись над уровнем 63 доллара за баррель, которую котировки снова тестируют перед открытием торгов в Европе. Под занавес дня котировки резко рванули вверх, благодаря чему и оказались на положительной территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 29 ноября, в течение дня возможны новые всплески волатильности из-за низкой ликвидности в связи с укороченной сессией в Америке, которая вчера праздновала День благодарения.

Основное внимание игроков по-прежнему сосредоточено на торговых отношениях США и Китая, но фокус постепенно смещается на предстоящее заседание ОПЕК, итоги которого могут внести серьезные коррективы в динамику цен на среднесрочную перспективу.

Мало кто сомневается в том, что производители в рамках ОПЕК+ договорятся о продлении ограничения добычи, тогда как более решительные меры под вопросом.

Если экспортеры не примут дополнительные меры, это станет разочарованием для участников рынка, учитывая, что на прошлой неделе сланцевые производители США поставили новый рекорд по добыче на уровне 12,9 млн баррелей в день.

При таком сценарии участники саммита, вероятно, попытаются максимально смягчить негатив за счет вербальных интервенций, что особенно важно для Саудовской Аравии, которой нужны высокие нефтяные цены перед IPO Saudi Aramco.

В зависимости от масштабов реакции, нефть марки Brent может нарушить целостность ключевой психологической поддержки $60 за баррель впервые с начала ноября. В краткосрочной перспективе котировки, скорее всего, продолжат курсировать вокруг уровня $63», — считает эксперт.

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