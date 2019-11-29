Анапа, Краснодарский край, , 09:55 — REGNUM Исполнительный директор АО «Скалистый берег» Леонид Фадеев стал лауреатом престижной международной винной премии WSET/IWSC The Future 50 Awards. Лауреаты были объявлены 28 ноября на юбилейном вечере IWSC в Лондоне.

Крупнейшая в мире винная школа Wine & Spirit Education Trust (WSET) со штаб-квартирой в Лондоне и старейший международный винный конкурс International Wine & Spirit Competition (IWSC) (Великобритания) объединились по случаю празднования своих 50-летних юбилеев для запуска The Future 50, новой инициативы, призванной определить следующее поколение профессионалов в области вина и спиртных напитков.

Обладателями The Future 50 стали 50 молодых талантливых представителей винной индустрии со всего мира. Всего экспертами было выдвинуто более шестисот претендентов на эту премию. Леонид Фадеев, единственный представитель из России, вошёл в число пятидесяти финалистов. Кандидаты на премию The Future 50 оценивались международным жюри, в состав которого входили авторитетнейшие представители винной профессии, в том числе мастера вина и мастера сомелье. Основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на получение премии, были возраст до 40 лет и выдающиеся показатели в своей области. Жюри оценивало достижения кандидатов за последние три года, включая их карьеру в винной индустрии, исключительные академические успехи, социальную ответственность и инновации в отрасли.

Леонид Фадеев — исполнительный директор винодельческого хозяйства «Скалистый берег», винный академик, создатель проекта Vine&Wine и винного конкурса Russian Wines Competition. В настоящее время Леонид проходит обучение в Институте мастеров вина (Великобритания). В июне 2019 года он успешно сдал первый из трёх экзаменов на получение самого престижного звания в винной экспертизе — мастер вина. На сегодняшний день в мире насчитывается 390 мастеров вина и пока ни одного из России.

«В Великобритании сосредоточена элита мирового винного сообщества, — уверен он. — Институты винного рынка этой страны являются старейшими и самыми влиятельными, именно они во многом определяют моду и тенденции в винном мире. Мне очень приятно, что авторитетные британские винные организации и члены международного жюри оценили мои достижения и компетенцию в винной индустрии. Это очень высокая оценка моего труда. Достичь чего-либо можно только благодаря полной самоотдаче, упорству и любви к своему делу. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду и дальше вносить свой вклад в развитие винной отрасли, популяризировать винную культуру, развивать компанию «Скалистый берег», которой очень признателен за огромную поддержку. И, конечно же, продолжу свое обучение на мастера вина».

АО «Скалистый берег» создано в 2010 году и в настоящее время ведёт в Анапском районе Краснодарского края строительство современной винодельни гравитационного типа по выпуску премиальных вин под брендом Cote Rocheuse. Завершение строительства запланировано на 2020 год. Предполагаемая мощность будущего предприятия составит около 300 тысяч бутылок в год.