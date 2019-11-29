Благовещенск, , 09:55 — REGNUM В пятницу, 29 ноября, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов въехали на автомобиле на трансграничный мост через Амур и заслушали доклад строителей о завершении работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Россия и Китай создадут мощную агломерацию на границе двух стран

Церемония завершения строительства моста была приурочена к работе международного Амурского экономического форума, основным вопросом которого является создание международной агломерации городов Благовещенск и Хэйхэ.

15 июня 2016 года в Харбине (КНР) подписан Концессионный договор о строительстве моста, по которому было решено, что мостовой переход будет строиться за счёт внебюджетных источников. 24 декабря 2016 года дан старт строительству. 8 мая 2018 года осуществлена первая надвижка мостового перехода через протоку Каникурганскую. 31 мая 2019 года произошла стыковка российской и китайской частей моста. 29 ноября 2019 года завершились основные работы по строительству российской части мостового перехода. Ввод в эксплуатацию моста ожидается весной 2020 года, пишет издание АмурИнфо.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 29 ноября в Благовещенске дан старт Амурскому экономическому форуму, основным вопросом которого в этом году станет обсуждение создания международной агломерации Благовещенск — Хэйхэ.