Махачкала, , 09:49 — REGNUM Дагестанские депутаты приняли в первом чтении проект закона бюджета республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ утвержден с дефицитом в 4,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе Народного собрания региона.

Доходы республиканского бюджета составят 125,3 млрд рублей, что на 3,3% выше показателя за 2019 год. Расходы планируются в сумме 129,3 млрд рублей — это на 7,5% больше, чем в текущем году.

Отмечается, что в главном экономическом документе республики увеличены расходы на здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт, национальную экономику и ЖКХ, заработную плату бюджетникам и детские пособия.

Планируется увеличение средств на лекарственное обеспечение и приобретение высокотехнологичного оборудования для медучреждений. Продолжится субсидирование жилья инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и детям-сиротам.

В рамках республиканской инвестиционный программы планируется построить 195 объектов, в том числе 27 школ, 39 детских садов, четыре объекта здравоохранения и столько же очистных сооружений, 106 км газовых сетей и другие объекты.

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