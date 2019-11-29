Тбилиси, 29 ноября 2019, 09:47 — REGNUM Минэкономики Грузии и Национальное агентство государственного имущества вынесут на аукцион 100 гособъектов. Соответствующее заявление 28 ноября сделал на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава отметила в беседе с журналистами, что аукцион будет способствовать укреплению грузинской национальной валюты — лари.
Аукционы начнутся в ближайшие месяцы и будут проходить регулярно.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, падение курса лари началось несколько лет назад, но периодически происходили периоды некоторой стабилизации и даже небольшого упрочения, а затем опять продолжалось обесценивание. Грузинские независимые и оппозиционно настроенные эксперты и оппозиционные политики видят в этом процессе прямую вину правительства «Грузинской мечты», которое, по их мнению, проводит неправильную и ориентированную на интересы одного лица или конкретной группы лиц экономическую политику. Не способствует укреплению национальной валюты и сложившаяся в последние две недели политическая обстановка в стране.
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