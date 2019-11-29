Чебоксары, , 09:46 — REGNUM Роспотребнадзор в связи с «чёрной пятницей» дал ряд рекомендаций и советов, как не стать жертвой мошенников и на какие «ключевые особенности» обращать при покупке товаров через интернет. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском управлении ведомства.

Говоря о распродажах в интернете, в Роспотребнадзоре напоминают, что продавец обязан передать потребителю заказанный товар, даже если он ещё не оплачен, так как договор считается заключенным с момента чека или документа, подтверждающего оплату товара. Товар должен быть передан в порядке и сроки, которые установлены в договоре, в ином случае клиент может потребовать пени за каждый день просрочки.

В ведомстве подчёркивают, что не допускается навязывание дополнительных товаров и услуг, включая проверку качества и консультирование по выбору товара. Если предлагается застраховать товар, то нужно быть бдительным, потому что так называемые «программы страхования» зачастую «дублируют в себе обязанности, которые продавец или изготовитель должны выполнять в силу закона (обмен товара или его ремонт)». От приобретённого в интернет-магазине товара можно отказаться в течение семи дней после его получения.

В Роспотребнадзоре напоминают, что на владельцев агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце.

Ведомство также даёт ряд советов, как совершать покупки в «чёрную пятницу». Рекомендуется перед приобретением проверить стоимость товара у других продавцов, так как продукция может «неожиданно подорожать» перед акцией. В то же время «слишком низкая цена» может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара — в этом случае можно запросить у продавца сведения о подтверждении соответствия услуг обязательным требованиям. Ещё один ключевой момент — стоимость доставки: большая скидка на товар может быть достигнута за счёт дорогой доставки.

Роспотребнадзор напоминает об опасности фишинговых сайтов, цель которых — не продажа товара со скидкой, а сбор персональных данных и сведений о платежных картах. Одним из признаков является отсутствие информации о продавце — на сайте должно быть указано фирменное наименование продавца, адрес, режим работы, ОГРН для юридических лиц и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стартовала «чёрная пятница» или Black Friday — глобальная всемирная распродажа, когда скидки на некоторые товары достигают 70−80% и даже 90%.