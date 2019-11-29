Москва, , 09:44 — REGNUM По итогам октября 2019 года реализация субкомпактных автомобилей (С-сегмент) на российском авторынке упали на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За прошлый месяц в России было продано 5 168 таких авто.

Рейтинг самых популярных автомобилей С-сегмента на авторынке страны в октябре возглавила Lada Vesta, чьи продажи составили 8 469 экземпляров. Это на 15% ниже уровня продаж 2018 года.

На второй строчке оказалась чешская модель Skoda Octavai. За октябрь в России было продано 1914 этих авто, что на 15,5% меньше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров KIA Cerato, продажи которой упали за месяц на 24%, до 1 443 единиц. На четвертом месте также оказалась модель южнокорейской компании KIA Ceed, реализация которой за октябрь составила 1 385 экземпляров (-34%).

На пятом месте — японская Toyota Corolla с показателем 560 проданных авто — на 36,6% выше уровня октября 2018 года.

Также в этот рейтинг попали модели: Hyundai Elantra (504 шт.; +18,6%), Mercedes-Benz CLA — Класса (233 шт.; +606%), Ford Focus (123 ед; — 89%), Mazda3 (74 ед.; — 56,2%) и Audi A3 (73 шт.; — 41%).

Напомним, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам октября 2019 года упали на 5,2%, до 152 057 единиц.

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