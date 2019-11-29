Белград, , 09:48 — REGNUM Строители сербского участка газопровода «Турецкий поток» установили рекорд по скорости работ. В сутки они в среднем строили по 6 км газопровода, заявил журналистам представитель компании IDC — генподрядчика строительства Евгений Ульрих.

Сербский участок проходит от границы с Болгарией до границы с Венгрией. В сутки строители выполняли более 500 стыков и проложили 400 км газопровода за полгода, пояснил Ульрих. Это произошло благодаря слаженной и одновременной работе всей технологической цепочки.

При этом со строительством возникали сложности. В горной части страны потребовались взрывные работы. Сварка газопровода практически закончена, завершить работы планируется до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, поступление газа из Болгарии в Сербию по газопроводу «Турецкий поток» ожидается до мая 2020 года.

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