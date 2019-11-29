Кемерово, , 09:36 — REGNUM Согласно документации на сайте госзакупок 17 999 886 рубль, о которых сегодня говорит вся страны, потрачены властями Кемерова на «приобретение световой каркасной ели, укомплектованной макушкой и игрушками», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что новогодняя ёлка в Кемерове оказалась втрое дороже Кремлёвской. Однако, мэр города Илья Середюк попросил не сравнивать их.

Читайте также: Мэр Кемерова попросил не сравнивать кузбасскую и кремлёвскую ёлки

Согласно контракту, сама ель «световая каркасная» обошлась муниципальному бюджету в 17 248 674,60 рублей, ещё 134 695 рублей стоила макушка, 137 270 рублей — 948 игрушечных шаров (диаметром 10 см), 237 505 рублей — 632 шара (диаметром 15 см) и 241 740 рублей — 316 шаров (диаметром 20 см).

Ранее ИА REGNUM сравнило цена на новогодние ели и убранства городов и регионов России.

Читайте ранее в этом сюжете: Почём новогодние ёлки в регионах и есть ли дороже кемеровской?