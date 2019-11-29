Москва, , 09:31 — REGNUM В канун Международного дня защиты информации, 28 ноября, эксперты российских ИТ-компаний и государственного сектора обсудили вопросы противодействия кибератакам, развития технологий информационной безопасности и подготовки кадров для отрасли. Экспертная встреча «Кибербезопасность столицы: кадры, нормы, технологии» состоялась в преддверии Недели Российского интернета (RIW-2019) и прошла в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком», сообщает сетевое издание Газета.ру.

Открывая встречу, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос кадров — один из ключевых в сфере информационной безопасности.

«В Москве накоплен большой опыт обеспечения кибербезопасности при проведении крупных спортивных, культурных и политических событий. Однако внедрение новых технологий управления городом, развитие электронных сервисов и услуг для населения на фоне роста числа хакерских атак требует серьезной подготовки специалистов в сфере информационной безопасности. Можно закупить самую современную технику для защиты информации, но без высокопрофессиональных сотрудников существенного эффекта не получить», — сказал Александр Горбатько.

Эксперты отметили, что необходимо создать систему подготовки кадров в области информационной безопасности как по «вертикали» — с охватом всех уровней подготовки, так и по «горизонтали» — с выходом на проблемы информационной безопасности в гуманитарной сфере и на стыке естественно-научных, технических и гуманитарных направлений. Кроме этого, с будущими специалистами надо начинать работать еще в школе, в рамках профориентации.