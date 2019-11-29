Москва, , 09:31 — REGNUM На фоне снижения ликвидности из-за празднования Дня благодарения в США, 28 ноября валютные курсы менялись незначительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Волатильность курса евро-доллар достигла накануне минимального значения за всю историю единой валюты с момента ее появления в 1999 году. При этом волатильность рубля на прошлой неделе также достигла минимума с января 2014 года.

Курс доллар-рубль достигал значения 64,18 руб., из-за опасений о перспективах торговой сделки США — Китай после подписания президентом Трампом законопроекта по Гонконгу. В КНР это шаг был расценен как вмешательство во внутренние дела страны, однако пока нет информации об ответных мерах Китая.

Все рынки находятся в ожидании дальнейшего развития ситуации. Локальный валютный рынок не исключение. Стоит отметить, что в рамках ноябрьского налогового периода в РФ, курс рубля не вырос, что является одним из признаков его возможного ослабления в предстоящем декабре.

До появления свежих новостей относительно взаимоотношений США и Китая курсы основных валют продолжат дрейфовать в нешироких диапазонах: курс доллара 63,90−64,20 руб., курс евро 70,30 — 70,65 руб.», — полагает эксперт.

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