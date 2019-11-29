Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Текущий 2019 год заканчивается с отрицательным значением мировых продаж новых машин. Такие данные приводят американские аналитики экономической команды Fitch Ratings. Об этом сообщается на сайте Carsweek.

По данным аналитиков, продажи новых автомобилей в 2019 году снизятся примерно на 3,1 млн экземпляров (— 4%) и составят около 77,5 млн машин. Эти результаты команда Fitch Ratings получила на основе данных продаж от Международной организации автопроизводителей (OICA).

Главной причиной уменьшения реализации стала ситуация на рынке Китая. Там с января по октябрь 2019 года продажи снизились на 11% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, продажи новые авто упали и в Америке, однако менее значительно.

Напомним, в 2018 году в мире было реализовано 80,6 млн новых автомобилей, что на 1,2 млн меньше, чем в 2017 году.

Напомним также, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), по итогам сентября текущего года в Европе было приобретено около 1,3 млн новых легковых машин, что на 14,4% больше прошлогоднего уровня.

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