Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В Ульяновской области выявлены новые факты нарушения законодательства об оплате труда. Зарплата своевременно и в полном объёме не выплачивалась в трёх поселениях, а также на одном из муниципальных предприятий. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Внимание прокуратуры привлекло МУП «Водоканал»: по данным надзорного ведомства, в июне-октябре 2019 года здесь не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 31 работника. В результате долги по заработной плате превысили 900 тыс. рублей. Прокурор возбудил в отношении исполняющего обязанности директора предприятия дело об административном правонарушении.

В надзорном ведомстве также отмечают, что аналогичные факты выявлены в администрациях Старомаклаушинского и Выровского сельских поселений, а также в Игнатовском городском поселении. Долги по заработной плате сложились перед 53 работниками.

В результате вмешательства прокуратуры во второй половине ноября выплачено свыше 1,1 млн рублей задолженности по заработной плате.

Всего с начала года органами прокуратуры возбуждены 416 дел об административных правонарушениях по факту нарушений законодательства об оплате труда, в суды направлено более 2,4 тыс. заявлений, инициировано возбуждение десяти уголовных дел. Погашено задолженность на общую сумму более 112 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушения были выявлены и в других поселениях. По данным надзорного ведомства, в администрации Тагайского сельского поселения в сентябре-октябре 2019 года не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 22 работников. Также были выявлены нарушения в администрации Цильнинского района: по данным прокуратуры, в 2017—2019 годах двум женщинам не выплачивались назначенные им ежемесячные пенсии за выслугу лет, долги составили около 250 тыс. рублей

Ранее прокуратура города Димитровграда выявила выплату зарплаты в компании «ТексИнвест» ниже минимального размера оплаты труда: по данным ведомства, ниже МРОТ в январе-марте 2019 года зарплата выплачивалась четырем работникам.