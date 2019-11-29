Петропавловск-Камчатский, , 09:29 — REGNUM Правительство Камчатки увеличило выплаты кормящим мамам на полноценное питание на 58 рублей. Сейчас женщинам, которые кормят малышей грудью, выплачивается 1446 рублей в месяц, а с 1 января 2020 года они будут получать 1504 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вырастут с 1 января и детские выплаты. Для детей до 6 месяцев и от года до трёх они вырастут с 1459 до 1517 рублей. Беременным женщинам тоже добавят денег на полезную еду, но не всем, а малообеспеченным — сейчас они получают 2310 рублей, а будут 2402 рубля. Незначительно подрастут и пособия для малышей до 6 месяцев и от года до трёх из малообеспеченных семей.

Учитывая, что цена на килограмм огурцов и помидоров на Камчатке начинается в некоторых муниципалитетах с 800 рублей, особо на такие деньги не наешься.

Комментируя «щедрость» чиновников, камчатцы в социальных сетях написали: «Полноценное? Да полноценный корм для хомяка дороже стоит!».

Как сообщало ИА REGNUM, год назад власти Камчатки также увеличивало выплаты беременным женщинам — им добавили 56 рублей в месяц.