Москва, , 09:09 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 20 декабря 2019 года начнёт рассматривать банкротный иск ОАО «Брестский ликеро-водочный завод Белалко» к его «дочерней компании» из Москвы — ООО «Беларусьалко». Истец просит обанкротить ответчика «по упрощённой процедуре ликвидируемого должника», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от компании, зарегистрированной в 1996 году, поступил 20 ноября 2019 года. В качестве арбитражного управляющего прочат Ирину Голдову из ПАУ ЦФО Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

В 2016 году претензии к ответчику также имело белорусское ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод Радамир», которое выиграло иск о взыскании долга по договору займа от июля 2010 года. Речь шла о 2 630 382 рублях.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик был учреждён для оптовой торговли напитками в ноябре 2006 года в Москве. Уставный капитал — 50,7 млн рублей. Руководитель с апреля 2018 года — Сергей Аронов. Владельцы общества, помимо «Белалко», имеющего долю в 21,87%, ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив». С апреля 2018 года ООО числится в стадии ликвидации. Все компании-владельцы созданы в Белоруссии.