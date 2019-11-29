Барнаул, , 09:08 — REGNUM На фоне обнародованной в России стратегии, направленной на увеличение рождаемости и здоровый образ жизни, время от времени появляются инициативы, перечеркивающие их суть. Вот и письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направленное Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) в правительство России, Минфин, Государственную думу и Совет Федерации, тоже выглядит неоднозначно. Так считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил, что ограничение времени продаж алкоголя реально потеряло смысл, да и под видом российских вин продают совершенно иное.

«В рыночной экономике любые решения имеют не только формальные публичные обоснования, но и зачастую скрытые финансовые пружины. Так, например, у меня в доме была продажа алкоголя. Жители возмущались, и тогда ограничили время продажи до 21:00. Но потом вдруг под видом борьбы с «пивнушками» депутаты определили, что в кафе, имеющих шесть столиков, можно торговать алкоголем круглые сутки. Хозяин «пивнушки» срочно расширился за счет книжного магазина, поставил эти шесть столиков и стал торговать круглые сутки. А посетители этого кафе стали мочиться около нашего первого подъезда, иногда и заглядывая в подъезд. Так что «хотели, как лучше…»

Ещё один вектор бизнес-интересов. Якобы речь идет про российские вина. Но вспоминаю, как один мой друг посвятил в тайны винного производства и рассказал, что так называемые «северокавказские» вина — по сути это просто разливка винных материалов из Молдавии. Так формально они российские, но реально — нет. Тогда в России ввели единую информационную систему производства, движения и продажи алкоголя. Но тем не менее, судя по СМИ, черный рынок сократился незначительно. И еще один аспект — социальный.

Ограничение времени продаж реально сегодня потеряло смысл. Да и как-то валяющихся пьяных на улице я не замечаю. Поэтому здесь ещё есть и такой рычаг влияния, как где продавать. В нашем доме явно всё нарушено этим «кафе», и для него не важно 21:00 или 24:00, российское или не российское. Поэтому я бы вернулся к общественной дискуссии на эту тему: почему мы «хотим как лучше, а получается как всегда», — пояснил председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение разрешить продажу российских вин до 00:00 озвучила Ассоциация компаний розничной торговли. По мнению авторов данной инициативы, дополнительный час для российских напитков поможет выдерживать конкуренцию иностранных производителей и снизит потребление суррогатов.

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