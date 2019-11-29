Женева, Швейцария, , 08:52 — REGNUM Список из 35 претендентов на звание «Автомобиль года — 2020» в ходе последнего тура голосования был сокращен до семи претендентов. Об этом сообщается на сайте JournalAuto.com.

Теперь за звание «Автомобиль года — 2020» поборятся BMW 1-Серии, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Как отметил глава жюри конкурса Франк Янссен, семь моделей авто, которые попали в финалисты конкурса, представляют сегодняшние направления развития автомобильной сферы.

«И мы наблюдаем как дальнейшее развитие курса на электрификацию, так и самые высокие стандарты в разработке и производстве двигателей внутреннего сгорания», — добавил он.

Победитель номинации «Автомобиль года — 2020» будет объявлен на открытии следующей выставки в Женеве 2 марта 2020 года.

Напомним, согласно условиям конкурса, номинантами становятся новые машины, которые продаются по крайней мере в пяти странах Европы.

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