Ухань, Китай, , 08:38 — REGNUM Продуктовая выставка пройдет в декабре в столице провинции Хэбэй центральной части Китая городе Ухане, сообщили в местном департаменте по связям с общественностью, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

28-я Китайская продуктовая выставка и торговая ярмарка пройдет с 6 по 9 декабря в Уханьском международном выставочном центре на площади более 50 тыс. кв. метров. Пять выставочных залов будет оборудовано под мероприятие. В павильонах будут представлены продукты из провинции Хубэй и других регионов Китая, а также из-за рубежа.

Более 1800 предприятий из более чем 10 стран и регионов мира примут участие в выставки, на которой будет представлено около 21 тыс. видов продуктов питания. Кроме того, во время выставки пройдет торговая ярмарка и ряд форумов, на которых компании смогут обменяться своим опытом.